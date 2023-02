Facket om varslet på Nevs: ”Det var inte helt oväntat”

I elva år har Nevs haft igång sin verksamhet sedan SAAB lades ner i Trollhättan 2011. Efter en tid av sämre ekonomi och ägarbyte informerades personalen på Nevs under torsdagen om att nästan all personal ska varslas om uppsägning. Enligt pressmeddelandet är det för att företaget ska kunna gå in i ett ”viloläge” för att undvika konkurs.

– Det är klart att varslet har en orsak, och de affärer och försäljningsplaner man har haft har gått i stöpet, säger Mikael Johansson.

Starta klippet ovan för att höra mer om fackets tankar om varslet på Nevs.