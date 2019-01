Färre barn i förskolan får simundervisning

– Vi kommer att köra som planerat under dessa två terminer, säger Mona Carlbom, verksamhetschef på fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås stad.

Hon beklagar att bidraget dragits in, och menar att det är ett problem för skolor som planerat för ett läsår att budgeten gäller per kalenderår.

– Det krockar lite. Men de flesta barnen har hunnit gå under hösten, säger hon.

Enligt Mona Carlbom kommer 460 av de totalt 1 461 eleverna i förskoleklass få sin simundervisning under våren, utan stöd från statsbidrag.

Elever blir utan undervisning i Trollhättan

I Trollhättan ställs däremot besöken på badhuset in. Minst 300 barn i förskoleklass går därmed miste om sin simundervisning.

– Det fanns ingen chans för oss att hinna med alla under höstterminen, säger Tommy Svensson, kultur- och fritidschef i Trollhättan.

Högt tryck på det största badhuset i kommunen, som dessutom renoverats under hösten, gjorde att undervisningen för vissa elever planerades in under våren.

Färgelanda hann med

I flera andra kommuner har man dock lyckats erbjuda alla elever i förskoleklass simundervisning före årsskiftet. En av dem är Färgelanda.

– Ja, vi har faktiskt hunnit. Vi har haft simundervisning i Uddevalla och bokat bussar dit. Det här har verkligen gett barnen en bra start, säger Lehnida Hurcic, handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen i Färgelanda.

I klippet ovan får du höra vad elever i en förskoleklass på Gula skolan i Borås kommun tyckt om simundervisningen.