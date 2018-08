Enligt Per Åberg, parkchef i Slottsskogen, ser gräsmattorna ganska bra ut efter årets festival. Foto: Per Åberg

Slottskogen klarade sig hyfsat vid årets festival

Ett oväder av sällan skådat slag bröt ut precis innan insläppet för publiken till festivalen Way out west. Regn och festival brukar betyda lervälling, men inte i år:

– Nä, det ser ganska bra ut. Det mesta av regnet kom tidigt på lördag innan publikinsläppet, säger Per Åberg, parkchef Slottsskogen.