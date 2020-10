Uppmaningen: Avstå från traditionella halloweenfirandet

Klicka på klippet ovan för att höra hur göteborgarna tänker.

Under torsdagen kom beskedet om skärpta restriktioner i Västra Götaland, i samband med att smittspridningen av covid-19 under den senaste tiden ökat. Nu avråder Västra Götalandsregionen även från bus eller godis under halloween.

– Det är väldigt lätt att det blir närmre kontakter i samband med dörrknackning och det är det vi måste undvika nu, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Även Folkhälsomyndigheten, med stadsepedemiolog Anders Tegnell i spetsen, rekommenderar godisglada barn att undvika att knacka dörr, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Jag tycker att vi nu har kommit ett snäpp till. Nu är det nog så att halloween och ”trick and treat” får man ägna sig åt i familjekretsen det här året, säger Anders Tegnell till GP.

Trots att bus eller godis får skjutas upp till nästa år, har barnen själva fortfarande planer på att klä ut sig till allt från läskiga kaniner, till träbord under halloween.