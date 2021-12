Kö till matutlämningen i S:t Johanneskyrkan under juldagarna

S:t Johanneskyrkan vid Masthugget är under vintertid välbesökt. Framför allt under julen då många inte bara söker efter någonting att äta utan också en gemenskap att fira jul tillsammans med. Men under pandemin har Stadsmissionens arbete försvårats, inte minst av restriktioner som hindrar att man kan fylla lokalerna.

– En vanlig jul kan vi ta emot 500 gäster på en juldag. I år håller vi oss under hundra. Vi får istället se till att man kan tvätta händerna, hålla avstånd och sitta glest, säger Johanna Azar, enhetschef på Göteborgs Stadsmission.

Kräver inte vaccinbevis

På julafton sträckte sig kön utanför S:t Johanneskyrkan sig lång. Man hade då volontärer redo utanför kyrkan med glögg och pepparkakor för att hålla uppe värmen och stämningen. Kyrkan får egentligen ta emot upp till 500 gäster, om man kräver giltigt vaccinbevis. Men ändå väljer man att inte göra så.

– Vi kan inte i samhället ordna fram ett vaccinationsbevis om man inte har personnummer och bokföringsadress. Det är många av våra gäster som inte har det. Sen har vi ju också gäster som inte ännu har vaccinerat sig. Vi vill inte utesluta någon på självaste julafton utan vi tycker det är viktigt att alla kan komma in i värmen, säger Johanna Azar.

Även under annandagen var kyrkan välbesökt. Se mer i klippet ovan.