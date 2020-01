För att inte bli beroende av bidrag och bli kortsiktiga har ett socialt företag i Angered satsat på en annan modell för att stötta elever som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi får följa med en åttondeklass från Bergsjöskolan när de är på studiebesök på ett bilföretag via företaget My Dream Now.

– Det är bra, det är roligt. Jag får lära mig helt nya saker om bilar, säger eleven Hasam Moussa.

Hör hur elever och företag skal mötas långsiktigt och följ med eleverna på studiebesök i klippet ovan.