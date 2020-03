Fortsätt vara blodgivare om du är frisk

– Vi märker ju en nedgång i antalet blodgivare som kommer till oss, säger Jan Holgersson, verksamhetschef blodgivning SU. Blodlagren är dock i balans, vi förbrukar mindre än vad vi gör annars, men vi är väldigt angelägna om att blodgivarna fortsätter att komma.

Varför förbrukar SU mindre blod nu?

– Ja, man har ju valt att avvakta med vissa elektiva procedurer, (planerade operationer), på grund av coronakrisen. Det är sannolikt förklaringen.

Tidsbokning istället för drop-in

Sedan i mitten av mars är blodgivare välkomna via tidsbokning stället för drop-in, detta för att undvika köer vid blodgivningen och minska antalet personer i lokalerna. Före coronakrisen fick sjukvården in 120 enheter per dag, när det faktiskt skulle behövts 150, och i dagarna blir det kanske 80-90 enheter. Därmed försämras möjligheterna betydligt att ordna extra reserver som behövs i anslutning till påsken, då färre vanligen lämnar blod under högtider.

Om man känner sig orolig som ny eller gammal blodgivare, hur gör man då?

– Det är symtomatologin som avgör, så länge man känner sig frisk och inte har några luftvägssymptom så är man välkommen att lämna blod, säger Jan Holgersson, verksamhetschef blodgivning SU.