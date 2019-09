Fortsatta problem efter skyfallen

Flera platser i Kållered i Mölndal svämmade över under tisdagskvällen på grund av kraftiga skyfall. Parkeringen utanför Ikea och flera bostadshus drabbades. Enligt räddningstjänsten kom det in ett tiotal larm under kvällen. Det har rört sig om uppemot 35 mm regn under en kort tid.

E6 avspärrad

Under onsdagen fortsatte regnet falla och orsakade mer problem på de redan översvämmade vägarna vid Kållered. E6 mellan Kållered och Torrekullamotet stängdes av i båda riktningarna på grund av vattenmassorna. Trafiken fick ledas om via gamla riksvägen väg 513.

Senare under kvällen öppnade ett körfält i norrgående och ett i södergående riktning. Många dagvattenbrunnar fylldes efter det kraftiga regnet, vilket gjorde att arbetet tog längre tid.

– Allt beror på hur snabbt vattnet hinner rinna undan. Avrinningen måste ske i hela området, säger Josefine Gröndahl, vid Trafikverket.

Påverkat tågtrafiken

Även tågtrafiken har drabbats av flera inställda tåg och förseningar på grund av skyfallet. Bland annat har Kållereds pendelstation fyllts med vatten.



– Det är resterna från den tropiska orkanen Dorian som kommit in, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Så här såg det ut under onsdagen i Kållered, när bland annat en gångtunnel blev översvämmad. Foto: TT

Fortsatta problem på E6

Under torsdagsmorgonen började läget vid E6 bli bättre. Men ännu är ett körfält i norrgående riktning avstängt. Framkomligheten på platsen har varit begränsad sedan tisdagens skyfall, och kommer fortsätta att vara så för morgonens trafik på väg mot Göteborg söderifrån. Trafikverket kunde tidigt på morgonen inte ge en exakt prognos för när det andra körfältet kan öppnas.

– Men det går år rätt håll, säger Jesper Anderson på Trafikverket.