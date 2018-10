Det var en nedriven kontaktledning som orsakade branden i teknikhusen i Skövde. Foto: SVT arkiv

Fortsatta störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg

En halvtimme extra under rusningstid och en kvart övrig tid. Så mycket längre tid väntas resan mellan Stockholm och Göteborg ta under den kommande veckan. Längre förseningar väntas under helgen, när sträckan mellan Stockholms central och Stockholm södra stängs av.