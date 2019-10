Fotbollsklubben som räddas av integration: ”Skulle inte klara oss utan dem”

Fotbollsklubben Gullspångs IF kan nu skörda frukterna av många års arbete med integration av unga som kommit till Sverige under 2010-talet – ungdomar som nu bär upp klubben.

– De är väldigt viktiga. Speciellt på pojksidan skulle vi inte klara oss utan dem. Många kliver ju in i vår A-trupp nu, så det är ju jättekul att se att det går bra för dem, säger Matilda Fröjd, ungdomsansvarig i Gullspångs IF.

När vi på SVT Nyheter Väst efterlyste tips från Gullspång så var det många som hörde av sig om den väl fungerande integrationen genom fotbollsklubbens arbete. Själv menar klubben att man bara tagit emot de många intresserade som dykt upp. När vi besöker klubben en träningskväll, så får man väl tolka det som en jordnära integration när en av ledarna ropar: – Klockan 16 bjuder vi på mat och det är ingen gris, bara så'nt som muslimer äter. Muwfak Mohammed har hunnit vara med i klubben i åtta år och spelar nu i A-laget. – Det viktigaste är gemenskapen och att lära känna nya kompisar. Våga träffa nya människor och prata med dem, säger Muwfak Mohammed. Klubben viktig Fares Jamal kom hit 2015. Fotbollsklubben blev viktig och han tror att det hade varit annorlunda om han inte gått med i klubben. – Jag var ny här och några vänner frågade om jag ville vara med. Det finns ju inte så mycket att göra här i den här lilla orten, säger Fares Jamal. Gullspångs IF:s arbete med nyanlända ungdomar genom åren visar sig nu ha gett ett långsiktigt resultat. Det är de unga som kommit till Sverige under 2010-talet som gör att klubben idag lever vidare. – De är ju jätteviktiga. Vi behöver dem för att kunna ha lag, säger Thomas Holmberg, tränare. Väg in i samhället Många av dessa ungdomar, som tidigare var nyanlända, spelar nu efter många år i klubben i huvudlagen. Fotbollsföreningen blir en snabb väg in i samhället. – Dessutom kliver många in i vår A-trupp nu, så det är ju jättekul att se att det går bra för dem, säger Matilda Fröjd. Nu är klubbens fokus att också få tjejerna att stanna i klubben. – Det är inte riktigt okej för dem hemifrån att spela fotboll, men vi ser en ny trend att det kommer fler tjejer när det går bra för damlandslaget, säger Matilda Fröjd. Dela Dela

