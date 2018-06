Fredslopp och ”Inofficiel grill VM” i Hammarkullen

Grill VM är en del i ett solidaritetsprojekt som fritidsgården i Hammarkullen har drivit under 17 år. De som jobbar med projektet är 24 ungdomar och åtta anställda som under två veckors tid samlar in pengar genom olika aktiviteter.

Välgörenhet

Pengarna går till välgörenhet och i år ska de bidra till byggandet av ett barnhem i Uganda.

– Det är viktigt för att vi hjälper barn som saknar mat, kläder och rent vatten, säger Abdimajid Suleman som är en av ungdomarna som jobbar som volontär.

Och evenemanget har dragit många människor. Totalt är femton lag anmälda för att delta i grilltävlingen samt politiker från fyra politiska partier som anmält intresse.

– Vi är inte ute efter någon politisk debatt utan vi vill höja valdeltagandet i Angered som är väldigt lågt, säger Lina Nyby från Mixgården.

Förutom grilltävlingen anordnas ett fredslopp, musik, café, ansiktsmålning och en loppmarknad.