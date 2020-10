Gothia Innebandycup ställs in

– Ett tungt beslut att fatta men våra deltagares och funktionärers trygghet är vår högsta prioritet och därför måste vi ta vårt ansvar och ställa in när hälsoläget i samhället kräver det, säger turneringsledare Lena Rönnefors i ett pressmeddelande.

Länge arbetade man för att kunna genomföra turneringen under säkra former, men den senaste tidens ökning av smittspridningen i Sverige ledde till beslutet att ställa in helt.

Cirka 470 lag med tiotusen deltagare från åtta olika nationer skulle ha spelat, men får nu ställa in siktet på cupen 2022 istället.