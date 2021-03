Amanda förlorade alla uppdrag på två dagar – så räddade hon verksamheten

Med kärleken och kunskapen till framför allt Göta Kanal fanns en stark bas att stå på som företagare och guide.

Under nio år gick det riktigt bra för Amanda Hessle som bor i Torså, en liten bit utanför Mariestad. Men för drygt ett år sedan rycktes mattan bort under hennes fötter.

– I början fick jag panik, men sedan fick jag försöka se möjligheterna, utveckla mig, hitta nya kontakter och lösningar, säger Amanda Hessle.

Telefonguidning för blinda

En idé hon som funkade bra var telefonguidning för blinda.

– Jag berättar vad som man kan se på olika platser där jag varit som guide, med fokus på detaljer för de som inte kan se.

Även om det varit tufft att få inkomsterna att räcka till, har det gått runt och Amanda känner sig trots allt stärkt som företagare efter det tuffa året.

– Jag klarar ju mig faktiskt trots allt.

I klippet hör du Amanda Hessle berätta om hur hon tänker inför framtiden.

Detta är Pandemipatrullen

