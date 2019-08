Här är årets modetrender på Way out west

Neon, cykelbyxor och glitter. Det är några av trenderna som du kan se på Way out west i år. Många passar på att klä upp sig lite extra under festivalhelgen.

– Det är som en påfågeleffekt, folk är vackra och lyser och det får andra att också vilja blomma, säger André Gatu, besökare på Way out west. Årets upplaga av Way out west kickade igång under torsdagen och har i vanlig ordning lockat tusentals besökare till Slottsskogen i Göteborg. På fredagen strålade solen över festivalområdet som vimlade av trendiga outfits. Festivalbesökaren Sophie Falk tog tillfället i akt att gå ut i jackan hon köpte för två år sedan, men aldrig använt. – Det är väldigt blandat med mode här och det är okej för alla att klä sig lite hur man vill, säger hon. I klippet ovan berättar festivalbesökarna om sina klädval. Dela Dela

