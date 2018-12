Här blir julen vit i väst

Hoppas du på en vit jul? SVT:s meteorolog Per Erik Åberg ger besked.

– Det finns ett snöfall som kan komma in under natten till julafton.

Av allt att döma blir julafton en typisk vinterdag med minusgrader i så gott som hela landet. Men om det blir snö i delar av Västra Götaland är fortfarande osäkert. – Allt vi kan göra är att hoppas, säger Per Erik Åsberg. Minst chans i Göteborg Som vanligt blir det nog ingen vit jul i Göteborg. Större är chansen i områdena kring Borås, Falköping, Skövde, Trollhättan. I Dalsland där marken redan ligger vit kommer snön med stor sannolikhet att ligga kvar fram tills julafton och förhoppningsvis under hela julhelgen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!