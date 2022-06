Här firar läkare från hela Europa midsommar – mitt i en bakgård

Många av gästerna har aldrig ätit sill, dansat runt en midsommarstång eller sovit med sju sorters blommor under huvudkudden. Därför ville Paola Sievers bjuda in utomlandsrekryterade läkare och sjuksköterskor till ett riktigt traditionellt firande.

– När man är ny i Sverige och det är midsommarafton så är det bara för eländigt om de ska sitta ensamma, säger Paola Sievers.

Gästerna får mer än gärna ta med sig maträtter eller annat till midsommarbordet – vilket kanske är det som skiljer sig från det mest traditionella.

– It is hard to be alone in a foreign country – we are like a small part of this big day, säger Valentyna Sevastianova, medicinsk researcher på Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Starta klippet för att se hur firandet gick till.