Här hamnar inflationshundarna – jourhem i Alingsås fullt

Under perioden juli till september i år så tog Hundstallet emot sammanlagt 204 hundar på sina anläggningar i Stockholm, Staffanstorp och Alingsås. Det kan jämföras med 82 hundar som togs in under motsvarande kvartal i fjol. Orsaken stavas inflation och pandemi.

– Man har inte tecknat någon försäkring och så har man inte råd att betala när hunden blir sjuk, säger Frida Larsson, stallchef i Alingsås.

Valp med infektion

Hundarna som kommer till stallet har därför ofta behov av vård. När SVT besöker hundstallet så möts vi av en glad Tuji, en fyra månader gammal Cane corso valp som drabbats av en infektion i ögonen.

– Hennes ägare har inte gått till veterinären och man har valt att lämna in henne som en privat omplacering istället.

Hundstallet är en ideell förening som drivs av Svenska Hundskyddsföreningen. De finansieras helt genom donationer.

Starta klippet för att följa med till Hundstallet och träffa Tuji och de andra hundarna.