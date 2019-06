HD prövar inte fallet med yxmordet på Magnus Natschki

Den morddömde 23-åringen har hävdat att han under hot tvingats att döda sin vän med en yxa utanför Uddevalla en decemberdag 2017. Tingsrätten dömde till tio års fängelse. Ett straff som hovrätten skärpte till 14 år. Domen överklagades i april, men Högsta domstolen meddelar nu att de inte kommer att ta upp fallet. Enligt Ulricehamns tidning skriver HD följande i sitt yttrande:

”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.”

Reaktion efter HD:s nej

Den dömde 23-åringens pappa reagerade på beskedet och säger till SVT:

-Jag säger som den kände advokaten Viktor Banke sade om domen, “är detta rättvist?. Rättssamhället avhandlar inte heller rättvisa. Detta är juridik”.

”Min sons liv trasades sönder”

I överklagan framhöll 23-åringens försvarare bland annat att det saknas prejudikat för hur en situation som den som mannen befunnit sig i ska bedömas.

– Särskilt lider jag givetvis med min klient, som tvingats in i denna situation och hamnat i den värsta mardröm någon kan tänka sig. Tyvärr verkar inte rättssystemet vara rustat för att hjälpa den som hamnar i en så utsatt och hotfull situation, säger försvarsadvokaten Björn Hurtig till SVT.

Hans klient begärde att HD skulle ogilla åtalet för mord och eller åtminstone sänka straffet. Men det kommer nu alltså inte att prövas på nytt.

-Min sons liv trasades sönder under det dygnet, redan innan själva dödstillfället. Att han sedan under hot tvingades ha ihjäl sin vän ovanpå det. Allt detta till följd av att han försov sig en kvart, säger 23-åringens far.

Det han syftar på är att hans son den morgonen egentligen skulle ha varit i skolan.

Ytterligare personer har dömts för inblandning i mordet på 36-årige Magnus Natschki.