Hisingsbron fastnade – skapade långa köer

Hisingsbron fastnade av okänd anledning under lördagseftermiddagen så att inga fordon kunde ta sig över. Under nästan en timme stod trafiken helt still.

– Detta får väldigt stor påverkan, spårvagnar från Hisingssidan får vända vid Ringömotet och på andra sidan vänder de vid Centralen, sade Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik vid 17-tiden.

Bussar genom Tingstadstunneln

De bussar som kunde fick istället passera genom Tingstadstunnel.

– Det är en komplicerad situation, sade Kristian Lans.

Enligt Trafikverkets hemsida handlade det om ett tekniskt fel som gjorde att bron inte gick att stänga. Vid 17:30 rullade trafiken på som vanligt igen.