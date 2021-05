Hör tusentals barn och ungdomar tillsammans i coronasäker jättespelning

Se klippet där 1 200 barn och ungdomar spelar Coldplays låt ”Viva la Vida”.

Det var när Kulturrådet hörde av sig om idéer till det första firandet av Kulturskolans dag som kulturskolan N3 i Trollhättan fick idén om en coronasäker jätteproduktion. Där alla musik- och kulturskolor i Sverige fick bidra i en och samma musikvideo. Ansvaret för att genomföra produktionen gick till dirigenten Ulf Wadenbrandt som jobbar på N3.

Det är inte första gången Ulf sätter ihop en jättelik digital produktion. Så sent som i mars samlade han 160 musiker runt om i hela världen och lät dem framföra Iron Maidens låt ”Fear of the Dark” över nätet. Den här gången är det dock mångdubbelt fler musiker som är inblandade.

– Det är minst 1 200 barn och ungdomar som är med, säger han.

Uppdämt behov

Ulf Wadenbrandt säger att han ser ett uppdämt behov av att ses och spela tillsammans, men menar också att det finns stora fördelar med de nya sätt att jobba som pandemin fört med sig.

– Det finns ju fantastiska möjligheter som har öppnats nu under det här året där vi ser att vi kan skapa kultur tillsammans, digitalt, säger han.