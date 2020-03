Inga kommunala sommarjobb till Lilla Edets ungdomar

Under flera år har Lilla Edets arbetsmarknadsavdelning erbjudit alla 17-åringar i kommunen möjlighet till att få en fot in i arbetslivet i den kommunala verksamheten samt hos privata företag och föreningar i kommunen.

De senaste åren har närmre 65 ungdomar under tre veckor fått sommarjobb via kommunen, en möjlighet som 2020 inte längre kommer att finnas kvar. Anledningen till beslutet är att kommunen under en tid dragits med ekonomiska problem.

– Inför 2020 stod vi inför en tuff ekonomisk verklighet och då var detta ett av förslagen för att få budgeten att gå ihop, säger Lotte Mossudd, socialchef Lilla Edets kommun.

Kommer inte många ungdomar missa chansen till ett första jobb?

– Den risken finns för de som inte ordnat annat sommarjobb. Vår erfarenhet är att volymen ungdomar som vill ha ett feriejobb genom kommunen minskar ju närmare sommaren vi kommer och man hänvisar bland annat till att man fått ett annat jobb.

Få andra jobb att söka

Genom att ta bort sommarjobben kommer kommunen att spara cirka 400 000 kronor. Enligt kommunen är det svårt att säga vad det får för konsekvenser för de ungdomarna som kommer att stå utan sommarjobb via kommunen. Samtidigt finns det väldigt få sommarjobb för 17-åringar att söka på Arbetsförmedlingen i Lilla Edet.

– Det är svårt att bedöma vad effekten av att just den här insatsen uteblir får för den enskilde ungdomen eller vad effekten blir i ett större perspektiv. För just årets ungdomar innebär det att de behöver vara mer aktiva själva i sökandet efter ett sommarjobb, säger Lotte Mossudd från kommunen.

Få går vidare till arbete i Lilla Edet

Tidigare har SVT Nyheter Väst rapporterat om att få personer gått vidare till arbete eller studier efter att ha tagit del av kommunens arbetsmarknadsinsatser.