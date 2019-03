Emma ofredades på gården utanför Trollhättan – polisen varnar för misstänkt skrotliga

Det var tidigare i veckan som Emma Melin gick på sin gård med sin hund. Då stannade en bil på vägen utanför och tutade på henne.

– Jag gick mot dem och tänkte att de ville ha hjälp med att hitta vägen.

Då svängde bilen in på hennes hennes gård, vilket även P4 Väst har rapporterat om.

– De gick ut ur bilen och började titta runt på min gård, de pratade dålig engelska men jag förstod att de letade efter skrot. Sedan la en av dem armen och mig och ville att jag skulle följa med i deras bil.

Emma Melin tyckte situationen var obehaglig då hon var själv hemma. Männen ska ha varit mycket påstridiga och det slutade med att Jenny gick in och låste dörren.

Jack Lennartsson, kommunpolis i Trollhättan.

– De stod kvar en stund utanför. Jag ringde polisen och gjorde en anmälan.

Tre män har gripits

Under måndagen greps tre män, den här gången i Frändefors utanför Vänersborg. Jack Lennartsson är kommunpolis i Trollhättan och han berättar att polisen fått in flera olika anmälningar om män som stämmer in på beskrivningen.

– Vi har anmälningar från centrala Trollhättan, från Västra Tunhem och nu Frändefors. Det är utländska män som lastar skrot i sin bil.

De tre männen som greps i Frändefors togs på bar gärning när de lastade järnskrot i sin bil.

– Det var vittnen på platsen som såg till att de inte kunde lämna och ringde oss, männen är nu anhållna misstänkta för stöld, säger Jenny Helmbro, förundersökningsledare vid polisen i Fyrbodal.

Enligt Helmbro undersöker man nu om de tre gripna är samma män som synts på flera platser.

– Det handlar om tre män i 20- 30 och 35-årsåldern, säger hon.

Vill ha fler tips

Enligt Emma Melin är det samma män som var hemma hos henne som nu har gripits.

– Jag är säker. Jag har sett en bild på den bilen de hade när de greps och det är samma bil, säger hon.

Kommunpolisen Jack Lennartsson hoppas nu att få in ytterligare tips om händelser där männen kan vara inblandade.

– Det bästa om man ser något är att dra sig undan och observera och ringa 112. Då kan man guida vår patrull rätt så att personerna grips.

Enligt Lennartsson är inte ”faran” över med de tre som nu har gripits.

– Det finns fler ute i samma ärende i området, det är vi säkra på.