Jorja Smith ersätter Cardi B på Way out west

Efter beskedet om att Cardi B inte kommer till Way out west har nu Luger meddelat vem som ersätter storstjärnan.

Jorja Smith ansluter till Way out west. Det brittiska r&b-stjärnskottet avslutar festivalens första kväll, meddelar festivalen.

Smith ersätter därmed hiphop-stjärnan Cardi B, ett av festivalens stora dragplåster, som valt att hoppa över festivalen av personliga skäl. 22-åriga Jorja Smith debuterade med det kritikerrosade albumet "Lost & found" i fjol, och har gjort musik med en rad tungviktare i branschen, så som Drake, Kendrick Lamar och Stormzy. Under sommaren har hon agerat dragplåster vid en rad festivaler, som Field Day och Melt. Spelningen på Way out west blir artistens andra i Slottsskogen. Smith uppträdde på festivalen även förra året, men den gången på en betydligt mindre scen.

