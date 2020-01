Klass 1-varning för norra Bohuslän utfärdad

Det blir natten mellan tisdagen och onsdagen som det kan komma att blåsa rejält i Västra Götaland, och framförallt i norra Bohuslän, meddelar SMHI. Det här kan innebära mellan 21-25 meter per sekund, vilket är en klass 1-varning.

– Vi har ett regnområde som passerar i dag och det blåser nu, men det är inget mot vad som kommer under natten till onsdagen, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT. Det kommer även att forsätta blåsa under onsdagen, men än så länge beräknar vi att det inte går att övergå till en klass 2-varning som är betydligt värre än klass 1-varningen.

Vad innebär en klass 1-varning – ska man vara extra försiktig?

– Några enstaka grenar kan gå av, kanske hela träd. Klass 1 är då det börjar riskera att hända saker. Man ska ha respekt för att det blåser, men inte hålla sig inne i ett sådant läge, då finns det värre väder, säger Per Stenborg.

Forsatta prognosen från SMHI tyder på att det kan bli kallare på sikt, men ingen vinter än så länge för Västra Götaland.