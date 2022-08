Kvinna omhändertogs under valmöte med Ebba Bush i Nordstan

Kvinnan beskriver själv händelsen som en tyst protest och som kritik mot politikernas försök att fiska röster. Över ansiktet bar hon en mask föreställande Kd-ledaren Ebba Busch och i handen höll hon ett plakat med texten ”Fake it until you make it”.

– Jag förstår att jag provocerar men det är satir och jag menar att det är min rätt att göra min röst hörd. Alldeles för ofta upplever jag politikerna oärliga, de säger en sak men gör en annan. Därav plakatet.

Vad tänker du om polisens agerande?

– Jag tycker de tar min yttrandefrihet ifrån mig. Högern är ju annars väldigt måna om yttrandefriheten, till exempel att man ska få bränna koranen helt gränslöst. Då är det konstigt att jag inte får stå med ett plakat, säger hon.

Polisen: ”Anmäl om det finns tveksamheter”

Anders Börjesson, tillförordnad chef för polisen i Storgöteborg, säger att han bara kan kommentera händelsen i generella termer:

– Jag vet inte vad som hänt och det kan finnas skäl till gripandet som jag inte känner till. Utifrån beskrivningen låter det lite märkligt men citypolisen som hanterar det här är normalt oerhört skicklig på att hantera den här typen av händelser eller eventuella ordningsstörningar.

Men kvinnan håller upp ett plakat och säger själv att hon genomförde en tyst manifestation. Kan det klassas som en ordningsstörning?

– Jag kan inte kommentera den enskilda händelsen men det jag alltid rekommenderar om någon anser att det finns tveksamheter i ett ingripande är att anmäla det och sedan får det prövas, säger Anders Börjesson.