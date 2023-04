Lastbilsolycka i Göteborg – har fallit flera meter

Larmet om olyckan kom in strax efter klockan 11 under torsdagen. Räddningstjänst och ambulans är på plats i Torslanda i Göteborg. Man arbetar just nu med att säkra upp vägen, då räcket längs den är borta.

– En lastbil ska ha kommit från Torslanda och sedan av någon anledning kört igenom räcket och hamnat upp och ned, säger Caroline Karlsson, presstalesperson region Väst.

En person till sjukhus

Chauffören av lastbilen är förd till sjukhus. Skadeläget är okänt. Vägen är just nu avstängd i båda riktningarna.

– Vi är på plats för att dirigera trafiken och utreda vad som kan ha hänt, säger Caroline Karlsson på polisen.

Texten uppdateras.