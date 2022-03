Efter personalflykten: Västra Götaland satsar 113 miljoner på löner för dygnet runt-vård

Satsningen är på 133 miljoner kronor och ska bland annat motverka personalflykten som avdelningarna brottats med.

Ärendet kommer som ett initiativärende från de fem partier, alliansen plus Miljöpariet, som leder regionen och beslut väntas fattas på tisdagens sammanträde med regionstyrelsen.

– Regionen gör ett bra ekonomiskt resultat och vi ser att det är en satsning som vi behöver fortsätta med, säger regionrådet Pär Lundqvist (L).

Hur mycket kan en sjuksköterska vänta sig i lönekuvertet?

-Jag kan inte säga det exakt utan det är upp till lönesättande chef, men vi vill ju att erfarenhet och kompetens premieras.

Låga snittlöner

Lönerna för vårdpersonal i Västra Götaland ligger lågt i förhållande till snittet. GrönBlå Samverkan som leder regionen har under de senaste åren höjt OB-ersättningen under nätter och helger och beslutat att avsätta 700 miljoner i en särskild lönesatsning för konkurrenskraftiga löner under tre år.

Denna riktade satsning betyder att man tillför ytterligare pengar, 133 miljoner från första maj 2022. Yttersta fattar regionfullmäktige beslutet.

Texten uppdateras

I februari skickade 932 sjuksköterskestudenter från olika universitet runt om i Västsverige ett kravbrev till Västra Götalandsregionen. Budskapet var att de inte kommer ta anställning inom regionen om inte lönerna höjs och arbetsmiljön förbättras. Se mer i klippet nedan: