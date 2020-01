Macheteman åtalas efter hot inne i kommunhuset

Mannen, som är i 60-årsåldern åtalas misstänkt för olaga hot och brott mot knivlagen. I stämningsansökan skriver åklagaren Therese Alexandersson att det var en kvinna som hotades i samband med händelsen.

Kvinnan berättar i förhör att mannen kom in i kommunhuset och tog fram en sabel, en machete och en påse med spritflaskor. Enligt kvinnan ska han också ha viftat med med macheten i luften.

”NN uppger att hon var rädd hela tiden”, skriver polisen i ett förhörsprotokoll.

Den misstänkte mannen nekar dock till anklagelsen och säger att han gick in på kommunhuset för att klaga på skateboardåkare som åker för fort förbi kommunhuset. Mannen uppger också att han under kvällen hade druckit alkohol, och att han fått de två macheterna av en vän tidigare under natten.

Personal blev oroliga

Det var den 12 augusti som händelsen inträffade. Kommunens krisberedskapssamordnare Pehr Johansson, har tidigare berättat för SVT hur personalen reagerade.

– Det är oroande att man i stadshuset ska behöva utsättas av den här typen av händelser. Personalen blev oroliga och skärrade. Så här vill man ju inte ha det på arbetsplatsen. Men personalen agerade bra på det sättet att de lyckades avstyra det hela och fick honom att lämna självmant, och att det inte eskalerade och ledde till något värre, säger han.

Den misstänkte mannen åtalas också för grov olovlig körning, efter att han senare under hösten kört bil trots att han inte har körkort.