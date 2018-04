Man anhållen misstänkt för mord på kvinna

Mordet ska ha inträffat under påskhelgen och redan under påskdagen anhölls en man i 65-årsåldern som skälig misstänkt för mordet. Borås tidning uppger att åklagaren under onsdagen kommer att bestämma sig för om mannen ska häktas eller inte.

Tidningen uppger också att mannen tidigare varit gripen som misstänkt för att ha misshandlat samma kvinna – en misstanke som dock aldrig ledde till något åtal.

Enligt åklagaren bodde mannen och kvinnan ihop, och det var mannen själv som ringde polisen.

– Han ringde efter ambulans och hon hämtades till sjukhuset men avled, säger kammaråklagare Ragnhild Brogren.