Man försökte ta sig in hos äldre kvinnor

En man har under måndagen försökt ta sig in hos tre olika äldre kvinnor i Östra centrum i Göteborg. Men mannen, som uppgett att han är från fastighetsbolaget och måste komma in till damerna för att kontrollera brandvarnaren, blev aldrig insläppt.

Bedrägeriförsöken ägde rum inom loppet av några timmar på måndagseftermiddagen. Offren var i 95-årsåldern. Polisen uppger att mannen har sagt att han kommit från fastighetsbolaget och velat komma in till damerna för att kontrollera brandvarnaren. Men han kom aldrig in. – De har inte släppt in vederbörande helt enkelt, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesperson i Väst. Första försöket var vid klockan 14, och andra vid klockan 15. Och strax efter halv sju på måndagskvällen var det dags igen. – Han har använt samma metod och sagt samma story vid alla tillfällen, säger Stefan Gustafsson. Polisen sökte under kvällen efter en man i 25-årsåldern, men utan framgång. Händelsen rubriceras som försök till bedrägeri. Ingen är i nuläget misstänkt för dåden. – Vi måste ta honom på bar gärning, säger Stefan Gustafsson. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!