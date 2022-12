De misstänkta gärningsmännen ska snabbt ha lämnat platsen, och polisen sökte under de efterföljande timmarna efter dem i området med flera patruller.

– Vi samlar in all information vi kan just nu säger Johan Ljung, vakthavande befäl hos polisen.

Han vill inte uttala sig om offret är känt av polisen sedan tidigare, men konstaterar att det mycket väl kan vara ”områdesrelaterat”

Offret vårdas nu på sjukhus.