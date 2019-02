Mellorepetitionerna i full gång i Lidköping

Det är den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen som avgörs i arenan i Lidköping på lördag kväll.

De tävlande är:

• Pagan Fury med låten Stormbringer

• Anton Hagman med Känner dig

• Lisa Ajax med Torn

• Arvingarna som är med för femte gången tävlar med I Do

• Bishara, bara 16 år, framför On My Own

• Veteranen Ann-Louise Hanson sjunger Kärleken finns kvar

• John Lundvik som återkommer i Mello – nu med Too Late For Love

Det är mycket att träna in – både för artister och SVT:s produktionspersonal. En snabb låt har från 60 klipp och uppåt – allt inom tre minuter och allt live. Då gäller det att vara helskärpt för alla.