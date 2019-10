Michael fångade hundratals makrillar på film

Michael Kleber från Billdal fick syn på ett stort makrillstim under lördagseftermiddagen. Han har tidigare sett makrillstim men inte såhär sent på året. – Det var otroligt spännande, just att jag stod uppe på ett hopptorn och fick ovanfrån perspektivet och man fick se dem så tydligt, säger han.

Ett hundratal makrillar som simmar med öppna munnar och nästan precis vid ytan. Under lördagseftermiddagen fick Michael Kleber syn på ett stort markillstim i Örsviken när han var ute i Billdal. Han stod uppe på ett hopptorn när han fick makrillstimmet på film. – Jag har sett makrillstim förut men inte så här sent på året. Det har varit under sommaren. Det här stimmet var också väldigt många makrillar och stora, säger Michael Kleber. Se fiskarna i klippet ovan! ”Jag har sett makrillstim förut men inte så här sent på året” Foto: Michael Kleber Plogar efter plankton Han gick ner till samma plats under söndagen också, då fick han syn på flera stim men inte lika nära som under lördagen. – Nu kommer det faktiskt ett stim men med mindre makrillar. Jag skulle gissa att de plogar efter plankton för de hade munnarna öppna. Det är otroligt spännande. Är man det minsta nördig så går man loss på det här, det är ju jag då. Marinbiologen: ”Inte ovanligt” Björn Källström, marinbiolog vid Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium, säger att det inte är ovanligt att de simmar nära kanten efter plankton. – Simmar de med öppna munnar och nära ytan så letar de efter plankton. De bryr sig då inte om våra krokar. Det är många som gjort den iakttagelsen. Om det är ovanligt för säsongen det vet jag faktiskt inte, säger Björn Källström. Dela Dela

