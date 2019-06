Miljontals har sett Louises och Alinas Abba-dans

För två veckor sedan publicerade malmöbon Helen Axélsson ett filmklipp på sin Facebooksida. Dagarna som följde kunde hon inte tro sina ögon när klippet hade delats och kommenterats av flera hundra människor.

– Det brukar alltid vara lite liv utanför där jag bor men så just den natten hörde jag musik och kände att jag var tvungen att kolla källan till de konstiga. Jag filmade mest för att jag ville dela med mig till mina vänner men jag trodde aldrig att det skulle bli såhär stort, jag är så chockad fortfarande. Det är verkligen jättekul, säger Helen Axélsson.

Spontandansade

Alina Grote och Louise Pettersson känner varandra sedan grundskolan och hade varit på fest med ett par vänner i Malmö när de först tänkte åka till stan. Men eftersom det var torsdag och röd dag så var det inga ställen som var öppna och i stället bestämde sig de nyfunna vännerna, de hade möts på festen via en gemensam vän, för att dansa i olika gatuhörn. På hörnet av Möllevångstorget kommer Abba-låten ”Lay all your love on me” på och de sju vännerna börjar dansa synkroniserat.

– Vi hade inte övat innan tillsammans, utan det var en av oss som är en gemensam vän till oss alla hade lärt oss dansen vid olika tillfällen. Vi har dansat den en del innan men aldrig tillsammans. Jag tror inte det är någon av oss som har dansbakgrund, säger Louise Pettersson och skrattar.

Kompisgänget som dansade till en ABBA-låt och fick stor spridning filmades av Helen Axélsson som fick träffa sina idoler under tisdagens VM-match.

Spridning globalt

Videon spreds över hela världen och har miljontals visningar. Även Abba själva har tackat dansarna i ett twitterinlägg. Efter videon fick även vännerna frågan att uppträda i Folkets park under Sveriges första VM-matchen i tisdags.

– Det var väldigt märkligt men jätteroligt såklart när vi fick frågan. Vi hade skämtat lite om det innan men vi trodde inte att det skulle hända. Det är bara knäppt att det fått så stor spridning för det är bara en dans. Jag tror det är just för att det är Abba och det är så starkt förknippat med Sverige. Men det har varit roligt att följa allt som hänt, det kommer något nytt varje dag nästan, säger Louise Pettersson.

Helen Axélsson som filmade kompisgängets dans fick chans att träffa dem i Folkets park.

– Det var verkligen jätteroligt. Jag är ju deras största fan. När jag såg deras dans där mitt i natten var det bara ren kärlek och glädje. Med allt negativt som händer i Malmö så tror jag verkligen att det här behövs för att visa att det finns kärlek i staden, säger Helen Axélsson.