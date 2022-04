Misstänkt gasläcka vid Sävenäs stoppar tågtrafiken

Larmet kom 04:27 under torsdagsmorgonen efter att personer känt gaslukt. Räddningstjänsten har under de tidiga morgontimmarna varit på plats och sökt efter ett misstänkt läckage.

Även polis var på plats och upprättade tidigt en avspärrning i ett område vid Sävenäs.

Strax före klockan halv sju på morgonen meddelade dock polisen att avspärrningen hade hävts, och några minuter senare var räddningstjänstens insats avslutad.

Totalstopp i tågtrafiken

All tågtrafik på sträckan fick ställas in under ett par timmar under onsdagsmorgonen, och på Västtrafik har man arbetat intensivt med att få fram ersättningsbussar för resenärer som ska resa mellan Alingsås och Göteborg.

Även tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas. Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen.

Texten uppdateras.