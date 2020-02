Misstänkt våldtäkt av minderårig i Göteborg

En flicka under 15-år misstänks ha blivit våldtagen sent under lördagskvällen. Flickan skall ha varit i närheten av en tunnel när en okänd man överföll och våldtog henne, enligt polisanmälan.

Under lördagen kontaktar en mamma polisen och berättar att hennes dotter, som är under 15-år har blivit våldtagen. Händelsen skall ha skett i närheten av en tunnel i Angered. Flickan har sent under lördagskvällen, mellan 22.30-23.30 stött på en yngre man på platsen som släpat iväg henne till ett närbeläget skogsområde och där fullbordat våldtäkten, skriver polisen på sin hemsida. Flickan skall uppvisa vissa skador som hon säger hon fått vid våldtäkten. Polisen spärrade av den misstänkta brottsplatsen och har sökt med hund efter spår. Flickan har förts till sjukhus för undersökning. – Vi med jobbar med att ta in information och inväntar läkarundersökningen, , säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson. Finns det någon misstänkt? – I nuläget har vi ingen misstänkt. Det är väldigt svårt att få in uppgifter. Vi hoppas kan vi kan få in vittnesuppgifter som kan hjälpa oss, , säger polisens presstalesperson Stefan Gustafsson. Brottsrubriceringen är våldtäkt mot barn. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!