Misstänkte mördaren begärs häktad på lördag

Det var vid 11-tiden på tisdagen som en äldre man till synes helt oprovocerat höggs ner med ett antal knivhugg. Mordet skedde inför ögonen på flera skolelever i området Erikslund i Borås. Efteråt ska mördaren lugnt ha gått från platsen – något som förvånade polisen.

Den svårt skadade mannen fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Polisen satte omedelbart in stora resurser för att försöka finna gärningsmannen. Men trots ett förhållandevis detaljerat signalement blev sökandet förgäves.

Erkände på sjukhus

På torsdag förmiddag ska den misstänkte dock, enligt uppgift till Borås Tidning, själv ha gått in på ett sjukhus och erkänt mordet. Strax därpå hämtades han till förhör av polis, och under eftermiddagen anhölls han – på sannolika skäl misstänkt för mordet.

Både åklagare, polis och försvarsadvokat är påtagligt förtegna om målet.

– Jag säger ingenting alls om vad han har berättat för mig eller under förhör, säger advokat Anders Franksson, som förordnats till offentlig försvarare för den misstänkte.

Häktningsförhandling

Ytterligare förhör är planerade till klockan tio på lördag förmiddag.

– Det är vad som ligger i “röret” just nu. Under lördag eftermiddag kommer jag sedan att lämna in en häktningsframställan. Och då kommer det med allra största säkerhet att bli en häktningsförhandling på söndag, säger förundersökningsledaren, åklagare Martin K Svensson.

Han vill inte kommentera den misstänktes inställning eller hans hälsotillstånd. Men enligt Borås Tidning har läkare så sent som förra året konstaterat att den misstänkte led av svåra psykiska problem.

Sluten psykvård

Det skulle kunna bekräfta bilden av ett vansinnesdåd, där det saknas koppling mellan gärningsman och brottsoffer. Enligt tidningen beslutade en chefsöverläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus hösten 2018 att mannen skulle tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård. Detta sedan 20-åringen påstods ha hotat att skada en anhörig och sig själv.

Förvaltningsrätten ska senare ha beslutat om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård, något som senare ändrades till öppen psykiatrisk tvångsvård. SVT har under fredagen inte lyckats få klarhet i om 20-åringen fortfarande genomgick någon form av behandling när dådet skedde.