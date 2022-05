Mörtebolstjärnet i Åmål blir våtmark

Från 1896 var tjärnet en åkermark som varierat mellan att vara våt och torr. Under 20 år, mellan åren 1999 fram till 2019 har det varit mer vatten som kommit in från Vänern vilket gjort att vattennivån stigit och att fiskar har tagit sig in i tjärnet.

– Det stora fiskesamhället konkurrerar ut fåglarna som fanns här förr i tiden, säger Niklas Wahlström, miljöstrateg på Åmåls kommun.

Åmåls kommun ligger bakom

Arbetet med att pumpa tjärnet på vatten påbörjades för cirka två veckor sedan.

Det är Åmåls kommun som genomför satsningen tillsammans med markägarna.

Hör Niklas Wahlström, miljöstrateg på Åmåls kommun, berätta om vad som kommer att hända vid Mörtebolstjärnet i klippet.