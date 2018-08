Politiker får lämna (MP) på grund av sin tro

Kenny Stolpe (MP) sitter i utbildningsnämnden i Lilla Edets kommun i Västergötland. Men han är också anhängare av den raeliska rörelsen. Något som inte går att kombinera enligt Miljöpartiet.

– Det här är en person som har djupt antidemokratiska åsikter som han går ut och förespråkar, att man ska villkora vilka som ska kunna ställa upp för politiska uppdrag. Det är självklart inte acceptabelt. Han kan varken företräda eller vara medlem i vårt parti är min bedömning, säger Amanda Lind, partisekreterare för Miljöpartiet, till TT.

Men Kenny Stolpe (MP) själv tycker att det hela är ett mediedrev som partiet väljer att vika sig för.

– Jag tycker det är tråkigt, partiet viker sig helt enkelt för mediedrevet. Jag har inte gjort något fel, vad jag har för filosofier eller åskådning är min rättighet, säger han.

Och på sin Facebook utvecklar han sitt resonemang:

”Jag kommer ändå, trots allt, att lämna mina uppdrag i miljöpartiet, eftersom jag blivit ombedd om det från riksnivå, och har andra saker att ägna min tid åt än att käbbla om sånt här. Tyvärr har mångfald och tolerans sina begränsningar. I sak är det helt fel av Riks att agera så här, och det kan inte ses som något annat än en konsekvens av och reaktion på mediedrevet. Att skylla på att 'anti-demokratiska värderingar' må anges som ett skäl, men det stämmer ju inte med verkligheten, det är medias bild man går på.

Hur som helst, partiet är fullt av god vilja och många eldsjälar som vill göra världen bättre, och det är det som räknas i slutändan, så no hard feelings. Peace and love, over and out ”

Raeliska rörelsen

Rörelsen grundades av fransmannen Claude ”Rael” Vorilhon 1973, och tror att livet på jorden skapats av utomjordingar. Den har kritiserats för att vara elitistisk, bland annat för att man vill klona människor och se till att bara de mest intelligenta personerna får politiska ämbeten. Det senare kallas inom rörelsen för geniokrati.

– Det här är inget jag driver. Och det är ingen stor fråga i rörelsen utan en liten paragraf som står i de böcker som är raelska rörelsens kärna, säger Kenny Stolpe.

Han poänterar också att han inte dolt sin åskådning och att det står på hans Facebook-sida. Och enligt honom handlar rörelsen i stort om mänskliga rättigher och skiljer sig inte i stort med Miljöpartiets.

– Värderingsmässigt är dom mänskliga rättigheterna vi har jämförbara med de tio budorden, och det finns ingen konflikt där. Sedan är det även hur man ser på miljö och djur och vi är för icke-våld.

”Viktigt att skilja religion och politik”

Kenny Stolpe jämför hans åskådning med att till exempel tror på Gud. Och menar att Raeliska rörelsens idéer är lätta att driva med.

– Det är spektakulärt och skojigt med utomjordningar för media att blåsa upp. Jag kan tycka att det är konstigt att någon tror på en Gud, men lägger ingen värdering i det utan det är en rättighet. Och det är viktigt att religion och politik hålls åtskilt.

Partiet säger att du uttrycker odemokratiska idéer – håller du med?

– Nej. De måste ju säga så. Men man får se det filosofiskt. Mycket i räelska rörelsens böcker handlar om visioner. Och till exempel artificiell intelligens och genteknik. De flaggar för att dom här sakerna är på gång, tekniken kommer vare sig vi vill eller inte. Då är det bra att vara förberedd och våga diskutera hur dessa framsteg kan användas för mänsklighetens bästa.

På frågan om kloning av människor skulle vara bra, svarar han:

– Just kloning av människor är inte så intressant, snarare hur tekniken kan användas i andra sammanhang som att bota sjukdomar och klona fram organ. Och det är egentligen en ickefråga för min del, men det har fått stor uppmärksamhet i media. De viktigaste frågorna handlar om att människor har anständiga liv, kärnvapennedrustning och att vi får slut på fattigdom, miljöförstöring och krig.