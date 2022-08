Musikhjälpen tillbaka i Göteborg

Sedan 2008 har Musikhjälpen riktat strålkastarljuset mot undangömda katastrofer. Under 144 timmar sänder tre programledare dygnet runt i SVT och Sveriges Radio för att samla in pengar. Förra året var Musikhjälpen i Norrköping och samlade in över 50 miljoner kronor som gick till att bekämpa barnarbete.

Ny plats i stan

Under Musikhjälpens första sex år turades Malmö och Göteborg om att vara värdstad. Under åtta vintrar har glasburen gästat andra städer runtom i Sverige, men i år hittar den alltså ”hem” till Göteborg igen, den här gången på ett nytt torg – Kungstorget.

”Tänk utanför boxen”

Projektledaren Karl-Johan Paulsson. tror på god uppslutning och hoppas att göteborgarna hittar på kreativa sätt att samla in pengar på.

– Jag skulle vilja be alla i Göteborgsområdet att fundera och tänka till vad man kan göra för musikhjälpen, och tänk gärna utanför boxen. Det är det som händer här som ger svallvågor ut i landet och får folk att engagera sig.

Årets tema och programledare kommer avslöjas i höst.

– Just nu håller jag lite hemligt på det, säger Karl-Johan.