Narkosjouren i Uddevalla läggs ner under helger

– De tar ett stryptag om Uddevalla sjukhus.

Överläkaren Leif Dolonius är hård i sin kritik kring de tänkta nedragningarna på Uddevalla sjukhus som innebär att man kommer stå utan narkosjour på sjukhuset från klockan 16 på fredag eftermiddag till klockan 08 på måndag morgon.

Han är en av 37 läkare på sjukhuset som skrivit ett brev till sjukhusledningen där man kritiserar förslaget som de anser tagits väldigt fort.

Ska larma ambulans vid hjärtstopp

På Uddevalla sjukhus finns idag ingen akutmottagning. Men bland de inlagda patienterna finns många äldre med svår sjukdomsbild där läget kan försämras snabbt. I de lägena har narkosjouren ”många gånger spelat en avgörande roll”, skriver läkarna i brevet till ledningen. En vidare konsekvens av nedskärningen är att det efter den 28 juni bara kommer finnas en medicinläkare på hela sjukhuset större delen av helgen. Det gör att ambulans måste tillkallas om det skulle uppstå ett plötsligt hjärtstopp.

– Det är för mig helt absurt, och den ambulansen är sannolikt på utryckning någon annanstans i området, säger Leif Dolonius.

Ingår i sparpaket

NU-sjukvården har ett sparkrav på 220 miljoner från Västra Götalandsregionen och under 2019 ska 125 tjänster sparas in. Genom att lägga ner narkosjouren helgtid på Uddevalla sjukhus försvinner sju tjänster.

Enligt sjukhusledningen var detta en resurs som användes väldigt lite. Enligt områdeschefen Olof Ekre handlar det om mer än att spara pengar.

– De personerna som vi har här i beredskap varje helg har hög kompetens och behövs på andra delar av sjukhuset, säger han.

Men behöver man inte ha beredskap på plats, om en patient försämras snabbt?

– Det man man tycka, men vi gör hela tiden värderingar där vi försöker lägga resurs och kompetens där den är mest behövd och här gör vi bedömningen att nyttan är väldigt låg.

Inte tillräckligt utnyttjad resurs

Under ett och ett halvt års tid har man från ledningens sida granskat när narkosjouren haft insats under helgerna. Slutsatsen de har dragit är att situationerna som uppstått hade kunnat hanteras även utan narkosjouren. Alternativen till att spara in tjänsterna i Uddevalla hade varit att stänga operationssalar eller intesivvårdsplatser på NÄL.

För mig som utomstående låter det märkligt att ambulans behöver tillkallas för att man inte har personal nog att hantera ett hjärtstopp?

– Vi kommer att ha rutiner för att hantera hjärtstopp. Man ringer vårt eget larmnummer och så sätter de igång larmkedjan, säger Olof Ekre.

– Vi har ju ingen instesivvård på detta sjukhus utan den ligger på NÄL. Så om man har en patient som är så svårt sjuk så ska den patienten ändå förflyttas för att få bästa vård.

Otydlig framtid för sjukhuset

Leif Dolonius beskriver teamet i narkosjouren som en mobil intensivvårdsgrupp. Förutom de delar som har med sövning kring operation att göra, jobbar de med bedömning av svårt sjuka patienters hälsoläge. De kan även hjälpa till med nålsättning på mer ”svårstuckna” patienter.

Du har själv ingått i ledningsgruppen på det här sjukhuset. Har du någon förståelse till att man måste ta beslut som dessa?

– Man behöver ta tuffa beslut. Man måste också då vara tydlig då med vad det kan innebära för Uddevalla sjukhus, om vi ska bli ett sjukhus med klart minskade resurser måste man vara tydlig med det.