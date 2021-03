Så håller Nicklas ginstan uppe med flickvännen på distans

I klippet kan du höra Nicklas kärleksförklaring till flickvännen i Västerås.

Nicklas Björkman har Systemisk Mastocytos. Det är en ovanligt blodsjukdom som ger ökad risk för akut allergisk reaktion, så kallad anafylaktisk chock, och som gör honom extra känslig för infektioner. Han tillhör därför riskgrupp för covid-19. Samtidigt har han en flickvän som bor i Västerås, nästan 40 mil bort, och som han mer eller mindre varit isolerad från under pandemin.

– Det värsta var när jag blev sjuk i fyra månader i en långvarig inflammation, vilket gjorde att det kändes ganska hopplöst. Det var en enorm saknad, säger han.

Kan umgås på distans

Även om saknaden efter flickvännen ibland tar överhand, så har de ändå kunnat umgås mer eller mindre varje dag genom skärmen. Och det gäller att vara kreativ.

– Man kan gå på promenader eller se på film ihop genom en skärm, säger Nicklas Björkman.

Hör av dig till oss via formuläret nedan – eller skicka in en egen video, så kanske det är just DIG Pandemipatrullen åker till härnäst!

Klicka här för att komma till frågeformuläret.