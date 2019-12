Norrmännen höll sitt löfte om Billingehus

– Vi kommer nu kontrollera att ansökan är komplett. Det är inte ovanligt att vi får begära en del kompletteringar. Men vi tror att ansökan ska kunna behandlas inom 6-8 veckor, säger stadsarkitekt Claes Clausen till SVT Nyheter Väst.

Därmed är det fullt möjligt att projektet kan komma igång med de första åtgärderna i mars. Byggstart utlovades på presskonferensen den 18 december till första kvartalet 2020.

Planen – att riva Alphyddan

Det första som kommunen kommer att behandla är ansökan om att få riva Alphyddan – en gammal känd skövdeinstitution, som väl hade sin storhetstid innan Billingehus byggdes alldeles intill. Planen är att riva Alphyddan för att få plats med utbyggnaden av Billingehus.

Tonläget har varit mycket högt mellan kommunen och den norske ägaren Asmund Haare under hösten. Via advokat har kommunen hotats med stämning och det har talats om skadestånd på flera hundra miljoner kronor. Men den 18 december – som i ett trollslag – var parterna plötsligt överens. En ny ritning till kongresshall löste upp knutarna. Bygglovsansökan skulle lämnas in före jul, och det löftet har alltså nu infriats.