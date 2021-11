Ny anlagd brand i bostadsområde – tiotalet bränder på en månad

Ett bostadsområde i Kortedala har den senaste månaden drabbats av återkommande brandlarm, med bränder som startat i gemensamma utrymmen såsom trappuppgångar, källare och förrådsutrymmen.

Under lördagen antändes en barnvagn i en trappuppgång, med stor rökutveckling som följd.

– Vi har hittat brännbar vätska där också. Vi har spärrat av nu och inlett en förundersökning om mordbrand, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson i Väst.

Andra branden på ett dygn

Precis likt tidigare bränder ska ingen ha skadats och elden har kunnat släckas, men oron ökar nu i området. Så sent som tidigare under dygnet, sent på fredagskvällen, hade också en brand startats, då i anslutning till en hiss.

– Det är klart det är en oroande situation, och jobbigt för de boende. Vi är väldigt intresserade av tips, säger Peter Adlersson.

Redan innan senaste dygnets bränder har polisen inlett samarbeten med det aktuella bostadsbolaget och väktare. Det har bland annat genomförts trygghetsvandringar och uppmanats till extra vaksamhet från boende i området.

”Samma typ av bränder gång på gång”

Polisen ser en tydlig röd tråd mellan de tiotal bränder som nu rasat den senaste månaden.

– Det har ju varit många bränder, och det är samma typ av bränder som startar gång på gång, så det är klart att man ser ett samband, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson.