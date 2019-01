Ny misstänkt i utredning om Skövdebrand

– Personen greps och anhölls i lördags, säger Magnus Karlsson, utredningschef för grova brott i Skövde.

Åklagare ska under dagen fatta beslut om personen ska begäras häktad. I utredningen finns ytterligare en misstänkt som greps i samband med branden. Personen släpptes i fredags men misstankarna kvarstår. Magnus Karlsson vill inte lämna några mer uppgifter just nu, då förundersökningen just inletts. Släckningsarbetet är nyss avslutat och den tekniska undersökningen kommer att påbörjas efter lunch på måndagen.

Den stora branden i stadsdelen Södra Ryd i Skövde ledde till att över 100 människor fick evakueras.