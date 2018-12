Flest samtal till SOS alarm på nyårsnatten – men inte i Väst

Nyårsnatten är traditionellt sett det tillfälle då det rings allra flest nödsamtal. Men i år var det de omfattande skogsbränderna under sommaren som gjorde att nyårsnatten hamnade på nionde plats när det gäller antal samtal under en timme till SOS-alarm. 197 samtal noterades under årets första timme.

Den 13 augusti däremot tog larmoperatörerna emot 562 samtal från Västra Götaland mellan klockan 21 och 22 på kvällen.

– Det var inte bara enstaka timmar, utan dag efter dag och vecka efter vecka av kraftigt förhöjd samtalsfrekvens på 112, vilket ställde enorma krav på alla som arbetade med att larma ut och släcka bränderna, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

Olyckor med raketer

På en och samma dag, den femte augusti, kom det in 468 samtal mellan klockan 18 och 19, 451 samtal mellan klockan 19 och 20 och 208 samtal mellan klockan 20 och 21. Den dagen var det bland annat en kraftig brand på Björkö i Göteborgs skärgård, där flera hus eldhärjades och ett garage brann ner till grunden och brandlukt spreds vida omkring.

På nyårsnatten brukar larmen ofta handla om olyckor med raketer, våld och bränder på grund av ljus som glömts när folk gått ut för att se fyrverkerier och skåla in det nya året.

– Man hinner inte resa sig från sin arbetsplats från midnatt till tidig morgon, det var och är en konstant ström av samtal till oss på nödnumret, säger My-Adina Hörting, SOS-operatör vid SOS Alarm.

Tre miljoner samtal om året

Enligt Per Einerfors, presstalesperson på SOS-alarm så tar de emot tre miljoner samtal i genomsnitt varje år, varav en miljon av dem ringdes av personer som inte hade något akut hjälpbehov.

– Vi vill nå ut med att man ska vända sig till andra hjälpnummer om man inte är i akut behov av hjälp. Bland annat 11313, där man kan få information vid olyckor och kriser i samhället, polisens nummer 11414 och så sjukvårdsrådgivningen 1177.