Nyheter från dagen: 10 augusti

• E6 öppen efter två dygns stängning

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Anders Forsman berättar att Trafikverket efter översvämningen 2019 också påbörjade en utredning om vägsträckan. Foto: Elin Schwartz

• Stort intresse för TBE-vaccin

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Claes Ek var en av de Svenljungabor som fick TBE-vaccin av Artin Dovlatkhah, läkarassistent. Foto: SVT

• The Soundtrack of Our Lives återförening