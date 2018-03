Nytt publikrekord för modellmässa

Det är tionde året på raken som mässan anordnas och när man väl hittat till Aeroseum på Säve, finns det mycket att titta på. En hel del besökare,stora som små som verkar nästan trollbundna. Många är hobbyentusiaster eller kanske blivande, och även om det är många äldre män, så är det mycket barnfamiljer också.

– Det går mycket bra, igår slog vi besökrekord. 2 200 gäster för lördagen, men det kommer att bli över 3 000 totalt för helgen tror vi, säger Charlotte Terner, vice VD Aeroseum.

Inte bara flygplan

Det är ett 30-tal utställare med mycket fokus inom radiostyrt, men det går till exempel även att passa på att flyga i en flygsimulator eller ta plats i en något äldre helikopter.

Totalt är det 22 000 kvadratmeter, 27 meter under jorden i urberget på Säve som huserar huvudsakligen gamla flygplan och helikoptrar, men som under helgen haft extra mycket aktiviteter som lockat in publik från vårsolen.

Vad tror du att det är som gör att folk intresserar sig för det här?

– Att hela familjen kan engageras sig i hobbyverksamheten, allt från entusiasterna som vi kallar ”nördarna” i positiv bemärkelse, till de små barnen och barnbarnen. Det finns något för alla, säger Charlotte Terner.

Vad är det som nytt för i år?

– Att man jobbar mycket med större modeller, för har det varit mindre modeller, men det går åt större storlekar, tex stora helikoptrar, lastbilar och båtar.

”Hands on” uppskattas av besökare

Ökar eller minskar intresset?

– Det ökar konstant, och framförallt så är målgruppen mycket bredare både äldre och yngre.

Vad får ni för reaktioner från de som kommer hit?

– Mycket positiva, framförallt för att det finns så mycket att prova på, att köra i vår damm med båtar, radiostyrda lastbilar och pansarvagnar, så det är roligt, säger Charlotte Terner, vice VD Aeroseum.