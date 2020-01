Ökat tryck på Tjejjouren Väst under jullovet

Många barn ser fram emot jullov, men inte alla. För en del är lovet istället förknippat med våld, ensamhet och otrygghet.

Mer än dubbelt så många chattar

Tjejjouren Väst har under årets jullov haft mer än dubbelt så många chattar jämfört med året innan. Under jullovet 2018 var det 131 chattar och under samma period år 2019 låg siffran på 282 chattar. Under jullovet stängdes även chatten på grund av hög belastning.

– Det ökade antalet chattar vi fått i år beror till viss del på att vi blivit mer etablerade, vi har öppnat en extra chattdag. Sen tror jag inte att problemen har ökat, samhällsproblemen är konstanta men forskning visar ju att psykisk ohälsa har ökat bland tjejer. Och jag tror att det har blivit mer accepterat att prata om det nu, säger Cassandra Larsson.

”Vuxna borde ta mer ansvar”

Hon berättar att tjejer hör av sig för att prata om bland annat ensamhet, alkoholproblem och psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

– Jag försöker förstå hur det här kan fortsätta i generation efter generation men jag gör inte det, säger hon och fortsätter.

– Vi kan inte lösa samhällsproblem utan vi kan finnas där som stöd och fånga upp när den ensamheten kommer. Jag tycker att vuxna borde ta mer ansvar genom att vara mer närvarande i barnens liv.

Hör Cassandra Larsson, ordförande i styrelsen Tjejjour Väst, berätta om det ökade trycket i klippet ovan.