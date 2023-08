Omfattande skadegörelse på Ljungskileskolan

Under den senaste tiden har det skett skadegörelse på Ljungskileskolan i Uddevalla, något tidningen Bohusläningen var först med att rapportera om. Och Marcus Johansson, fastighetsskötare på skolan, säger att det har eskalerat under de senaste dagarna med tre stycken inbrott och krossade fönster.

– Under natten till onsdag krossades 17 stycken rutor, säger han.

Han berättar också att personer även har varit inne och bajsat i en av skolans microvågsugnar. Enligt Marcus Johansson har de tagit sig in på skolan genom att klättra längs med stuprör och kommit in via taket. Händelserna är polisanmälda.

– Jag tycker det är sorgligt, det är skattepengar det handlar om. Det är också farligt för dem, någon kan ramla och skada sig, säger Marcus Johansson.

Starta klippet för att se skadegörelsen på skolan.